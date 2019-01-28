Политика Эксперт: «Искандеры» из Крыма способны достичь Киева за 5 минут

2019-01-28 17:30 312

 

В случае размещения Россией в аннексированном Крыму ракетных комплексов «Искандер», их ракеты будут способны достичь Киева за 5 минут.

Об этом в комментарии Крым.Реалии ТВ рассказал заведующий отдела трансатлантических исследований Института международных отношений Украины Сергей Толстов.

«Сообщалось, что «Искандеры» уже есть в Крыму. Поскольку от Крыма до Киева – 900 км, учитывая кривизну дороги, там чуть больше тысячи километров… Все стратегические объекты Украины оказываются под угрозой. Сможет ли украинская система обороны отслеживать все эти пуски? Поскольку здесь дальность полета – 5 минут. А по Днепру и Запорожью – не более 5 минут», – отметил эксперт.

По его словам, под ударом «Искандеров» могут оказаться и страны НАТО, в первую очередь – Румыния.

«Крым выполняет роль Калининградской области в Черноморском регионе. Он выгоден в том плане, что там можно размещать более дешевое вооружение меньшей мощности, которое будет направлено прежде всего на Румынию. И в порт Когстанца – порт базирования кораблей НАТО, которые заходят временно», – добавил Сергей Толстов.

В конце декабря 2018 года недалеко от российского Краснодара и в 260 километрах от аннексированного Крыма Россия развернула установки «Искандер». Их расположение заметили и сфотографировали со спутника. Эти комплексы могут запускать ракеты на тысячи километров.

В декабре 2018 года в Министерстве иностранных дел Украины, отметили, что Россия разместила на границе с Украиной ракетные комплексы «Искандер», передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые «способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины».

4 декабря 2018 года США выдвинули России ультиматум и потребовали от Москвы в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. В противном случае Вашингтон пригрозил выйти из данного соглашения.

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