Мир Перевыборов не будет: Мадуро отклонил международный ультиматум

2019-01-28 18:30 204

 

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах, сообщает Reuters

Глава страны заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, когда объявил себя президентом.

По словам Мадуро, он постоянно открыт к диалогу.

Чиновник также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы "невероятной, но не невозможной".

Напомним, Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Майдан в Венесуэле: Гуаидо пытается подчинить себе армию диктатора Мадуро

2019-01-28 11:41 354

На админгранице с Крымом не пропускают авто: технический сбой баз данных

2019-01-27 15:00 693

Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили

2019-01-27 13:00 987

Лукашенко позвонил Мадуро и предложил свою поддержку

2019-01-26 14:30 837

Еще новости в разделе "Мир"

В феврале Землю накроют две магнитные бури: график

2019-01-28 19:30 192

Перевыборов не будет: Мадуро отклонил международный ультиматум

2019-01-28 18:30 204

Майдан в Венесуэле: Гуаидо пытается подчинить себе армию диктатора Мадуро

2019-01-28 11:41 354

Мощный взрыв обрушил трехэтажный дом в Гааге, много пострадавших

2019-01-28 09:40 372
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В феврале Землю накроют две магнитные бури: график 2019-01-28 19:30 192
Перевыборов не будет: Мадуро отклонил международный ультиматум 2019-01-28 18:30 204
Майдан в Венесуэле: Гуаидо пытается подчинить себе армию диктатора Мадуро 2019-01-28 11:41 354
Мощный взрыв обрушил трехэтажный дом в Гааге, много пострадавших 2019-01-28 09:40 372

Лента

21:30 Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
20:30 Украина усиливает оборонительные возможности на море - Полторак
20:00 Политзаключенный Гриб заявил о пытках ФСБ
19:30 В феврале Землю накроют две магнитные бури: график
19:00 Эпидемия гриппа: в разных областях Украины продолжают закрывать школы на карантин
18:30 Перевыборов не будет: Мадуро отклонил международный ультиматум
18:00 Кризис рождаемости в Украине: ученый озвучил страшную статистику
17:36 Мураев еще в марте 2014 года предсказал войну и предлагал рецепт мира, - эксперт
17:30 Эксперт: «Искандеры» из Крыма способны достичь Киева за 5 минут
17:00 В ОБСЕ заявили о новом мирном плане для Донбасса