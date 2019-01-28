Перевыборов не будет: Мадуро отклонил международный ультиматум

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах, сообщает Reuters
Глава страны заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, когда объявил себя президентом.
По словам Мадуро, он постоянно открыт к диалогу.
Чиновник также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы "невероятной, но не невозможной".
Напомним, Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.