Политика Украина усиливает оборонительные возможности на море - Полторак

2019-01-28 20:30 129

Министр обороны Степан Полторак заявляет, Украина усиливает оборонительные возможности на море.

Об этом Полторак сообщил журналистам в Харькове. «То, что мы работаем над усилением наших возможностей на море, это правда. То, что мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить наше присутствие в Азовском море, это тоже правда», - сказал он. Кроме того, Полторак отметил, что Украина делает все возможное для обеспечения безопасности морских портов.

Напомним, что утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Прокуратура АРК признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Лефортовский райсуд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля.