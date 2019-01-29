Политика Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью

2019-01-29 18:30 198

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен снижением уровня торговли с Украиной. Об этом он заявил во время встречи с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгением Марчуком.

Во время встречи стороны также обсудили различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.

Лукашенко подчеркнул, что самым высоким уровнем в свое время был товарооборот между странами в размере 8 млрд долларов.

"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - отметил Лукашенко.

В свою очередь Марчук заявил, что перед приездом в Минск он общался с президентом Украины Петром Порошенко, который просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

''Евробляхи'' в Украине: к владельцам обратились с важным призывом

2019-01-29 20:30 69

Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС

2019-01-29 19:30 144

Покупать или продавать: свежий курс валют в Украине

2019-01-29 18:00 216

Кризис рождаемости в Украине: ученый озвучил страшную статистику

2019-01-28 18:00 711

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС

2019-01-29 19:30 144

Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью

2019-01-29 18:30 198

Порошенко: С Россией нужен "холодный мир"

2019-01-29 17:00 237

ОНЛАЙН На второй срок охота: Порошенко идет на выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца

2019-01-29 14:16 336
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС 2019-01-29 19:30 144
Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью 2019-01-29 18:30 198
Порошенко: С Россией нужен "холодный мир" 2019-01-29 17:00 237
ОНЛАЙН На второй срок охота: Порошенко идет на выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца 2019-01-29 14:16 336

Лента

20:30 ''Евробляхи'' в Украине: к владельцам обратились с важным призывом
20:00 Шевченко расскажет о судьбе Ракицкого в сборной Украины на ближайшем сборе
19:30 Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС
19:00 Реванш Уайлдер – Фьюри: стали известны дата и место боя
18:30 Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью
18:00 Покупать или продавать: свежий курс валют в Украине
17:30 В Госслужбе занятости назвали максимальный размер пособия по безработице
17:00 Бродский оказался замешанным в деятельности международной хакерской группировки
17:00 Порошенко: С Россией нужен "холодный мир"
16:30 США передали Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в американских банках