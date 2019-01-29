Политика Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью

2019-01-29 18:30 198

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен снижением уровня торговли с Украиной. Об этом он заявил во время встречи с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгением Марчуком.

Во время встречи стороны также обсудили различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.

Лукашенко подчеркнул, что самым высоким уровнем в свое время был товарооборот между странами в размере 8 млрд долларов.

"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - отметил Лукашенко.

В свою очередь Марчук заявил, что перед приездом в Минск он общался с президентом Украины Петром Порошенко, который просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество.