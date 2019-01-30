Политика Завтра вступит в силу закон, упрощающий переход церквей в состав ПЦУ

2019-01-30 10:42 192

В "Голосе Украины" опубликовали закон о порядке подчиненности религиозных общин двумя третями голосов присутствующих № 2673-VIII.

Документ предусматривает изменение подчиненности религиозной организации путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений к уставу религиозной общины.

Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины, их могут созвать члены такой общины.

"Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее как двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом", - говорится в законе.

Решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов общины, которые поддержали такое решение.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, 17 января 229 голосами народных депутатов Верховная Рада приняла законопроект № 4128-д о возможности изменения подчиненности религиозной организации на общем собрании двумя третьими голосов присутствующих.