Политика Савченко и Рубана увезут в Донбасс

2019-01-30 17:00 261

Адвокат по делу о попытке госпереворота отметил, "дело Савченко–Рубана едет в Славянск"

Дело народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана передали в Славянский суд Донецкой области. Об этом заявил адвокат Александр Тананакин.

"Дело "Савченко - Рубана" едет в Славянск. Хороший город и на барже подплыть можно", - сыронизировал он.

Ранее СМИ сообщали, что 29 января определили коллегию судей во главе с Сергеем Прониным, которые рассматривают дело.

Пока неизвестно, когда начнется рассмотрение дела.

Рубана вместе с Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктора Медведчука "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд". 1 августа досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.