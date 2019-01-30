Украина В Минздраве заявили, что не будут объявлять эпидемию кори

2019-01-30 17:30 153

Министерство здравоохранения Украины не будет объявлять эпидемию кори. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун после заседания Кабинета министров.

"Мы не будем объявлять эпидемию", - заявила Супрун.

Вместе с тем она подчеркнула, что нужно расширить доступность граждан к вакцинам.

Также Супрун призвала всех делать прививки и отметила безопасность вакцин.

Стоит отметить, что с начала года корью в Украине заболели почти 12 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год - около 54,5 тысячи человек. То есть заболеваемость выросла почти в два с половиной раза.