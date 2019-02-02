Политика "Отец" нового плана по Донбассу Мартин Сайдик заявил о нерушимости Минских соглашений

2019-02-02 13:30 216

 

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, который на днях представил новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе взамен Минским договоренностям заявил, что альтернативы "минску"не существует, пишет Интерфакс.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске. Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.

Вместе с тем он отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Здесь мне нечего повторить по этому поводу", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план.

"Я не комментирую комментарии", - добавил Сайдик.

Напомним, на днях Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей. План предусматривает создание переходной администрации ООН на Донбассе, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Киев планирует масштабные закупки оружия у США

2019-02-02 15:00 129

Сегодня вступили в силу новые тарифы - куб воды в Киеве стоит более 20 гривен

2019-02-01 11:42 549

Полторак: Россия не отказалась от планов захватить Украину

2019-01-31 19:30 810

Сайдик не предлагал альтернативу Минским протоколам, - Курт Волкер

2019-01-31 12:13 498

Еще новости в разделе "Политика"

"Отец" нового плана по Донбассу Мартин Сайдик заявил о нерушимости Минских соглашений

2019-02-02 13:30 216

ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено

2019-02-02 13:00 180

США не будет вести переговоры с Россией до освобождения пленных моряков - Волкер

2019-02-02 12:30 234

Чтобы удержать украинскую рабсилу, Польша стремительно поднимает зарплаты

2019-02-01 20:29 702
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

"Отец" нового плана по Донбассу Мартин Сайдик заявил о нерушимости Минских соглашений 2019-02-02 13:30 216
ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено 2019-02-02 13:00 180
США не будет вести переговоры с Россией до освобождения пленных моряков - Волкер 2019-02-02 12:30 234
Чтобы удержать украинскую рабсилу, Польша стремительно поднимает зарплаты 2019-02-01 20:29 702

Лента

15:00 Киев планирует масштабные закупки оружия у США
14:30 Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе
14:00 Хлои Кардашьян знатно опозорилась из-за неудачного фотошопа
13:34 Эксперт: власть демонстративно и наплевательски относится к своим обязанностям на выборах
13:30 "Отец" нового плана по Донбассу Мартин Сайдик заявил о нерушимости Минских соглашений
13:00 ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено
12:30 США не будет вести переговоры с Россией до освобождения пленных моряков - Волкер
12:01 Военная прокуратура открыла уголовное производство по коррупции в армии и причастности к ней экс-министра Гриценко
12:00 Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных
11:30 "Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения