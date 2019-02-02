Украина Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных

2019-02-02 12:00 240

На выходных в Украине потеплеет, осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 2 февраля, по всей Украине ожидается переменная облачность.

Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В западной части страны температура воздуха днем повысится до 2…6 градусов тепла, а ночью до -2…3. На севере днем ожидается 1…5 градусов тепла, а ночью -1…3. В центральных областях днем до 2…5 градусов, а ночью 1…3. На востоке в этот день ожидается 1…3 градуса, а ночью температура воздуха опустится до -1…-5. На юге синоптики прогнозируют днем 5…7 градусов тепла, а ночью 1…4.

В Киеве в этот день осадков не будет. Синоптики прогнозируют днем 3…5 градусов тепла, а ночью 1…3.

В воскресенье, 3 февраля, в Украине осадков не ожидается. На всей территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность.

В западной части страны температура воздуха днем повысится до 4…8 градусов тепла, а ночью до 1…3. На севере днем ожидается 2…5 градусов тепла, а ночью -1…3. В центральных областях днем 3…5 градусов, а ночью 1…3. На востоке в этот день ожидается 1…5 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -1…-5. На юге синоптики прогнозируют днем 8…11 градусов тепла, а ночью 2…4.

В Киеве в этот день осадков не будет. Синоптики прогнозируют днем 3…5 градусов тепла, а ночью 1…3.