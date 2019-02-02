Украина Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных

2019-02-02 12:00 240

 

На выходных в Украине потеплеет, осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 2 февраля, по всей Украине ожидается переменная облачность.

Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В западной части страны температура воздуха днем повысится до 2…6 градусов тепла, а ночью до -2…3. На севере днем ожидается 1…5 градусов тепла, а ночью -1…3. В центральных областях днем до 2…5 градусов, а ночью 1…3. На востоке в этот день ожидается 1…3 градуса, а ночью температура воздуха опустится до -1…-5. На юге синоптики прогнозируют днем 5…7 градусов тепла, а ночью 1…4.

В Киеве в этот день осадков не будет. Синоптики прогнозируют днем 3…5 градусов тепла, а ночью 1…3.

В воскресенье, 3 февраля, в Украине осадков не ожидается. На всей территории страны синоптики прогнозируют переменную облачность.

В западной части страны температура воздуха днем повысится до 4…8 градусов тепла, а ночью до 1…3. На севере днем ожидается 2…5 градусов тепла, а ночью -1…3. В центральных областях днем 3…5 градусов, а ночью 1…3. На востоке в этот день ожидается 1…5 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -1…-5. На юге синоптики прогнозируют днем 8…11 градусов тепла, а ночью 2…4.

В Киеве в этот день осадков не будет. Синоптики прогнозируют днем 3…5 градусов тепла, а ночью 1…3.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В НБУ признали, что валютных послаблений украинцы еще долго не получат

2019-02-01 17:33 600

Еврокомиссия обнародовала рейтинг стран по количеству ДТП на дорогах

2019-02-01 15:46 642

Отопительный сезон: В подземных хранилищах Украины осталось менее 36% газа

2019-02-01 13:16 675

Сегодня вступили в силу новые тарифы - куб воды в Киеве стоит более 20 гривен

2019-02-01 11:42 549

Еще новости в разделе "Украина"

Киев планирует масштабные закупки оружия у США

2019-02-02 15:00 129

Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе

2019-02-02 14:30 234

Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных

2019-02-02 12:00 240

"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения

2019-02-02 11:30 246
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Киев планирует масштабные закупки оружия у США 2019-02-02 15:00 129
Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе 2019-02-02 14:30 234
Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных 2019-02-02 12:00 240
"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения 2019-02-02 11:30 246

Лента

15:00 Киев планирует масштабные закупки оружия у США
14:30 Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе
14:00 Хлои Кардашьян знатно опозорилась из-за неудачного фотошопа
13:34 Эксперт: власть демонстративно и наплевательски относится к своим обязанностям на выборах
13:30 "Отец" нового плана по Донбассу Мартин Сайдик заявил о нерушимости Минских соглашений
13:00 ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено
12:30 США не будет вести переговоры с Россией до освобождения пленных моряков - Волкер
12:01 Военная прокуратура открыла уголовное производство по коррупции в армии и причастности к ней экс-министра Гриценко
12:00 Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных
11:30 "Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения