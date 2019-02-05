Политика У самого младшего пленного украинского моряка нашли гепатит двух типов, - адвокат

2019-02-05 12:30 75

 

Военнопленный украинский моряк Андрей Эйдер мог заболеть гепатитом, когда находился в СИЗО в Москве.

Об этом сообщила в Facebook его адвокат Александра Маркова.

По ее словам, украинец сам ей рассказал, что мог там подхватить болезнь, хотя врачи при его переводе в СИЗО "Лефортово" пришли к выводу, что он здоров.

"У меня возникают следующие вопросы: почему в Матросской тишине врачи утверждали о том, что Андрей здоров и готов к переводу в Лефортово?; почему изначально о гепатите "В" не упоминалось?; что за врачи такие в "матросске", что за два месяца ничего выявить не могли?", – написала она.

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