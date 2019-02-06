Политика Вступил в силу закон о запрете продажи земель сельхозназначения до 2020 года

2019-02-06 13:15 219

Закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения № 2666-VIII опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Кроме того, Кабмину Гройсмана поручили до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Напомним, действие данного запрета продлевали 9 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

США упрямо втягивает в торговую войну с Китаем страны Евросоюза

2019-02-06 11:42 285

Покупка долларов онлайн: как и что изменит в феврале новый валютный закон

2019-02-01 10:41 2247

За январь украинские пограничники не впустили в страну почти тысячу граждан РФ

2019-01-29 10:41 906

В феврале Землю накроют две магнитные бури: график

2019-01-28 19:30 1398

Еще новости в разделе "Политика"

видео "Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году

2019-02-06 16:30 45

Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям

2019-02-06 15:46 84

Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном

2019-02-06 15:12 120

Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора

2019-02-06 14:45 153
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

видео "Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году 2019-02-06 16:30 45
Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям 2019-02-06 15:46 84
Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном 2019-02-06 15:12 120
Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора 2019-02-06 14:45 153

Лента

видео 16:30 "Меня кинули, как лоха": Янукович вспомнил о соглашении по Майдану в 2014 году
15:46 Премьер Гройсман уверяет, что с годами на дорогах Украины будет меньше ям
15:12 Стала известна точная дата и место новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном
14:45 Сытник против Луценко: НАБУ завело уголовное дело на заместителя генпрокурора
фото 14:42 22 и 23 февраля в Национальной оперетте состоится ПРЕМЬЕРА рок-оперы «БЕЛАЯ ВОРОНА»
14:16 Министр отправлен в отставку из-за необдуманной фразы про акции протеста
фото 13:44 В Киеве автобус переломился напополам наезда на "лежачего полицейского"
13:15 Вступил в силу закон о запрете продажи земель сельхозназначения до 2020 года
12:43 Как удалить сообщения в мессенджере Facebook - появилась новая опция
12:14 Отстраненная Супрун угрожает сорвать закупку вакцин и лекарств для больниц