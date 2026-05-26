ВІЙНА В Україні На Тернопільщині викрили чиновника міськради, який продав приватним структурам землю оборонного підприємства

2026-05-26 09:27

Правоохоронці викрили посадовця Монастириська міська рада, котрого підозрюють у незаконному переоформленні майна оборонного підприємства. Про це інформує пресслужба ДБР.

Так, у лютому 2022 року керівник реєстраційного підрозділу провів незаконні реєстраційні дії та оформив за приватними структурами право власності на об’єкти незавершеного будівництва на території оборонного підприємства.

Слідчі встановили, що він точно знав про відсутність законних підстав для таких дій, однак вніс неправдиві відомості до державного реєстру.

Надалі він зробив й інші кроки для фактичного вибуття майна з державного контролю.

Мовиться про три земельні ділянки загальною площею близько 1,4 гектара. Їхня вартість перевищує 15 мільйонів гривень.

Посадовцю повідомили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією в автоматизованих системах за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Санкції передбачають до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади.

Нині слідчі перевіряють можливе отримання ним грошей за ці дії та встановлюють інших причетних.

subscriber subscriber

Еще по теме

Министр Николай Сольский прокомментировал подозрение НАБУ в деле, связанном с завладением землей

2024-04-24 09:35

В Раде предлагают землю военным не выделять, а давать в аренду на льготных условиях

2024-01-25 10:27

Бельгия предоставит Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow, - СМИ

2023-09-05 18:26

фото Миру грозит ад на Земле из-за войны в Украине: в ООН сделали заявление

2022-06-18 22:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В Києві СБУ і Нацполіція викрили шахрая, який виманив у волонтерів 1,5 млн грн благодійних коштів

2026-05-27 10:32

Формування ударних угруповань на кордоні з білоруссю не зафіксовано, але загроза зберігається

2026-05-26 16:46

У ЗСУ спростували фейк про захоплення рашистами села Рясне на Сумщині

2026-05-26 13:33

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - як знизити ризики стабілізаційних відключень світла

2026-05-26 11:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В Києві СБУ і Нацполіція викрили шахрая, який виманив у волонтерів 1,5 млн грн благодійних коштів 2026-05-27 10:32
Формування ударних угруповань на кордоні з білоруссю не зафіксовано, але загроза зберігається 2026-05-26 16:46
У ЗСУ спростували фейк про захоплення рашистами села Рясне на Сумщині 2026-05-26 13:33
Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - як знизити ризики стабілізаційних відключень світла 2026-05-26 11:28