ВІЙНА В Україні На Тернопільщині викрили чиновника міськради, який продав приватним структурам землю оборонного підприємства

2026-05-26 09:27

Правоохоронці викрили посадовця Монастириська міська рада, котрого підозрюють у незаконному переоформленні майна оборонного підприємства. Про це інформує пресслужба ДБР.

Так, у лютому 2022 року керівник реєстраційного підрозділу провів незаконні реєстраційні дії та оформив за приватними структурами право власності на об’єкти незавершеного будівництва на території оборонного підприємства.

Слідчі встановили, що він точно знав про відсутність законних підстав для таких дій, однак вніс неправдиві відомості до державного реєстру.

Надалі він зробив й інші кроки для фактичного вибуття майна з державного контролю.

Мовиться про три земельні ділянки загальною площею близько 1,4 гектара. Їхня вартість перевищує 15 мільйонів гривень.

Посадовцю повідомили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією в автоматизованих системах за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Санкції передбачають до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади.

Нині слідчі перевіряють можливе отримання ним грошей за ці дії та встановлюють інших причетних.