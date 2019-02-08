Политика Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон

2019-02-09 12:00 177

 

Закон передан на подпись президенту Петру Порошенко.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о запрете гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине. Об этом в пятницу, 8 февраля, он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

"Я не сомневаюсь, что президент поддержит нашу депутатскую инициативу, и в ближайшие дни закон вступит в силу", - отметил Парубий, информирует пресс-служба Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля проголосовала за недопуск россиян для наблюдения за выборами в Украине. 8 февраля в МИД РФ заявили, что Россия не будет направлять в Украину своих наблюдателей.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

США ликвидируют офис своей службы гражданства и иммиграции в Москве

2019-02-08 13:44 600

В деле об отравлении Скрипалей новый поворот - агентов РФ было пятеро

2019-02-08 13:16 579

Нюансы нового закона о валюте и валютных операциях - обменный надзор и лимиты

2019-02-08 08:10 591

Гражданам России запретили быть наблюдателями на выборах в Украине

2019-02-07 20:29 750

Еще новости в разделе "Политика"

Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон

2019-02-09 12:00 177

Вид на жительство в Польше за год получили почти 34 тысячи украинцев

2019-02-08 17:28 714

США ликвидируют офис своей службы гражданства и иммиграции в Москве

2019-02-08 13:44 600

Сытник против Луценко: НАБУ завело неожиданное уголовное дело на генпрокурора

2019-02-08 12:15 603
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон 2019-02-09 12:00 177
Вид на жительство в Польше за год получили почти 34 тысячи украинцев 2019-02-08 17:28 714
США ликвидируют офис своей службы гражданства и иммиграции в Москве 2019-02-08 13:44 600
Сытник против Луценко: НАБУ завело неожиданное уголовное дело на генпрокурора 2019-02-08 12:15 603

Лента

14:00 Гуайдо допустил применение военной силы против Мадуро
13:30 В Украине будет дорожать бензин – НБУ
13:00 В Украине "упразднят" бумажные деньги: названы причины и даты
12:30 «Северному потоку-2» быть: Германия и Франция договорились по газовой директиве
12:00 Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон
11:30 У Ломаченко появился шанс получить новый титул
11:00 В Минздраве несколько сотрудников заболели корью
10:30 Банкиры объяснили, почему доллар резко подорожал в конце провальной для него недели
10:00 США ответили на требования России по ДРСМД
22:12 Создано мобильное приложение для знакомств с собаками из приюта