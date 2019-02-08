Политика Запрет наблюдателей из РФ: Парубий подписал закон

2019-02-09 12:00 177

Закон передан на подпись президенту Петру Порошенко.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о запрете гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине. Об этом в пятницу, 8 февраля, он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

"Я не сомневаюсь, что президент поддержит нашу депутатскую инициативу, и в ближайшие дни закон вступит в силу", - отметил Парубий, информирует пресс-служба Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля проголосовала за недопуск россиян для наблюдения за выборами в Украине. 8 февраля в МИД РФ заявили, что Россия не будет направлять в Украину своих наблюдателей.