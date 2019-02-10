Политика России нельзя отдавать море вблизи Крыма: генерал США указал на опасный момент

2019-02-10 12:00 351

Москва продолжает считать, что территориальные воды в районе аннексированного полуострова принадлежат ей

Россия уже сейчас пытается аннексировать Азовское море, а акваторию вблизи оккупированного Крыма считает своими водами. Запад ни в коем случае не должен позволить РФ претендовать на территориальные воды вокруг полуострова, в противном случае это будет значить признание аннексии украинской территории.

Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, такое развитие событий повредит усилиям международного сообщества в поддержке позиции Украины

"В общем, если Запад, включая Турцию – союзника НАТО – позволит России незаконно претендовать на Крым (если так называемые территориальные воды вокруг Крыма будут считаться российскими), тогда фактическая аннексия Крыма Россией будет воспринята Западом", – сказал Ходжес.

Генерал объяснил, что, если позволить России захватить в одностороннем порядке чужие территориальные воды, то это может не ограничится лишь проблемой украинско-российского кризиса, но и создать опасный прецедент в других точках мира.

"Первое – это вредит тому, что мы все стремимся делать, чтобы поддержать Украину и поддержать международное право и порядок. Во-вторых, возможно, даже более опасно, это создает прецедент. Есть два или три места в мире, где существуют узкие проходы, такие как Ормузский пролив, Южнокитайское море, и пара других мест, где одна страна может получить или полный контроль, или заблокировать доступ (другой стране) к этим внутренним морям, поэтому это прецедент", – отметил американский военачальник в отставке.

Напомним, что Россия еще с лета прошлого год начала провокации с задержкой украинских рыболовецких и торговых судов в Азовском море, после чего напала на украинские военные корабли в Керченском проливе и устроили экономическую блокаду Азова, не пуская торговые судна или ограничив их судоходство. Рне президент Украины Петр Порошенко говорил, что Россия мечтает превратить Азовское и Черное моря в "российское озеро". По его словам, РФ проверят, согласится ли мир на такое превращение.

В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Россия впервые открыто атаковала Украину и Путин пойдет на следующий шаг. Он считает, что этим самым Кремль создает предпосылки для аннексии Азовском моря и захвата украинского побережья.