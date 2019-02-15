Политика Генсек НАТО лично просил главу МИД РФ освободить украинских моряков

2019-02-16 11:00 480

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить украинские корабли и моряков, захваченных в плен в Керченском проливе. Генсек НАТО расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине".

"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", - цитирует Интерфакс слова Столтенберга, произнесенные по окончании его встречи с Лавровым. Генсек НАТО, напомним, пребывает на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. "Россия - наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составной наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг днем ранее. "Мы сейчас рассматриваем, каким образом можно увеличить наше присутствие в Черном море. Через несколько дней корабли НАТО войдут в Черное море для участия в учениях. Этим мы существенно повысим наше присутствие, что важно для поддержки Украины, региональной безопасности, и что получило одобрение министров обороны", – сказал генсек НАТО.

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