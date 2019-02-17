Украина Весна ворвалась: теплый прогноз по Украине

2019-02-17 12:00 402

В понедельник, 18 февраля, на востоке и севере Украины будет пасмурно, но осадков не ожидается.

Не по-зимнему тепло и почти везде сухо: прогноз погоды в Украине на неделю.

В воскресенье, 17 февраля по всей Украине без осадков, будет появляться солнце. В западных областях потеплеет до +13 градусов. На севере, в центре и на востоке страны в среднем от +4 до +6. На юге – от +8 до +13 градусов.

В понедельник, 18 февраля на востоке и севере Украины будет пасмурно, но осадков не ожидается; на остальной территории солнечно. Немного похолодает: в западных областях днем в среднем от +4 до +6 градусов, в центральных от +2 до +4, на севере и востоке от +1 до +3, на юге от +6 до +8 градусов.

Во вторник, 19 февраля по всей стране солнечно, без осадков. На западе днем от +5 до +7 градусов, в центральных областях от +3 до +5, в северных от +1 до +3, на востоке от 0 до +2, и в южных регионах от +3 до +6.

В среду, 20 февраля в Украине снова не ожидается ни дождя, ни снега. В западных областях столбик термометра днем будет колебаться в диапазоне от +5 до +9 градусов, в центре и на севере от +3 до +5, в восточных областях от +2 до +4, и на юге от +3 до +6 градусов.

Народный прогноз погоды

16 февраля почитается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка орудия для весеннего сева. На Власия часто бывают большие лужи. Но теплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами, пишет сайт "Синоптик".

17 февраля почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день считается одним из самых холодных в феврале — стоят сильные морозы, и идет снег. Эти морозы называются никольскими. 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются — будет метель, а если распрямляются — погода будет благоприятной.

18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Если в этот день мороз, то лето будет сухим и жарким.

19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето.

20 февраля почитается память преподобного Луки Елладского. Погоду в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце "заходит красно" — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.