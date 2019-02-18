Политика Обвиняемый в убийстве Гандзюк Мангер вышел на работу

2019-02-18 17:00 150

 

В понедельник, 18 января, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, появился на своем рабочем месте. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице Херсонского облсовета в Facebook.

Согласно обнародованным данным, сегодня Мангер провел аппаратное совещание. В частности, он заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать их деятельность на контроле.

"Мы здесь, чтобы честно выполнять свои обязанности", - заявил Мангер.

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