Украина Льготный период растаможки «евроблях» не продлят – Минфин

2019-02-20 16:30 315

Период применения ставки акцизного налога с коэффициентом 0,5 для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией не будет продлен: он заканчивается 22 февраля 2019 года.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, передает корреспондент Укринформа.

«Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, Президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе», — сказал Верланов.

Как известно, Законом Украины от 8 ноября 2018 года «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств. Предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

До 22 февраля 2019 года граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. После этого владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.