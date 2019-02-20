Украина Льготный период растаможки «евроблях» не продлят – Минфин

2019-02-20 16:30 315

 

Период применения ставки акцизного налога с коэффициентом 0,5 для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией не будет продлен: он заканчивается 22 февраля 2019 года.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, передает корреспондент Укринформа.

«Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, Президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе», — сказал Верланов.

Как известно, Законом Украины от 8 ноября 2018 года «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств. Предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

До 22 февраля 2019 года граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. После этого владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Для Мангера не нашли электронный браслет

2019-02-19 22:00 519

Стало известно, сколько спортсменов за годы независимости предали Украину

2019-02-19 18:30 585

Российские военные применяют против украинских солдат неизвестное лазерное оружие - Минобороны

2019-02-19 17:30 849

Киевлян заставят оплачивать разницу между общими и квартирными счетчиками воды

2019-02-15 20:29 1125

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи"

2019-02-20 21:00 30

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

2019-02-20 18:30 243

Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло

2019-02-20 17:30 240

Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав

2019-02-20 17:00 318
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи" 2019-02-20 21:00 30
Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине 2019-02-20 18:30 243
Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло 2019-02-20 17:30 240
Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав 2019-02-20 17:00 318

Лента

21:00 Стало известно, во сколько обошлась растаможка самой дорогой "евробляхи"
20:30 Порошенко в ООН заявил о "полномасштабной войне"
20:00 Пять лет агрессии России против Украины: в США сделали заявление
19:30 Турчинов рассказал, как будут защищать ЦИК от российских кибератак
19:00 Путин пригрозил нацелить ракеты на США и союзников в случае угрозы
18:30 Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине
18:00 Японские кошки показали, что нужно делать с дырами в асфальте
17:30 Киевлян готовят к новым повышениям тарифов на свет и тепло
17:00 Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав
16:30 Льготный период растаможки «евроблях» не продлят – Минфин