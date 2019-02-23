Украина Оказался фальсификатом: в Украине запретили препарат от простуды и гриппа

2019-02-23 12:00 570

 

В Украине отныне запрещена реализация, хранение и применение лекарственного средства от гриппа и простуды "Фармацитрон Форте". Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте", порошок для орального раствора по 23 г порошка в пакетах по 23 г порошка в пакете; по 10 пакетов в картонной коробке, серии F-80615, с маркировкой производителя Фармасайнс Инк., Канада", - отмечено в распоряжении регулятора.

В частности, в документе указано, что лекарственный препарат запрещен, потому что канадский производитель подтвердил факт фальсификации указанной серии лекарственного средства. Оказалось, что эта серия не изготавливалась производителем Фармасайнс Инк, Канада и не ввозилась на территорию Украины.

В связи c этим Гослекслужба обязала субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения этого распоряжения проверить наличие указанной выше серии лекарственного средства и принять меры по ее изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и/или уничтожения.

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