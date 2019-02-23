Украина Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

2019-02-23 14:30 171

 

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление После настоящей "весны", необычной для февраля, в Украину вернулись снег и морозы.

Но до марта остались считанные дни. Какой будет погода в самом конце зимы. В субботу, 23 февраля осадков не ожидается – по всей стране облачно, с прояснениями. Температура воздуха будет держаться ниже нуля: так, в западных областях днем ожидается в среднем от -4 до -2 градусов, в центральных областях от -5 до -2 градусов, на севере от -7 до -3, в восточных и южных областях от -5 до -2 градусов.

В воскресенье, 24 февраля зима снова побалует украинцев сухой, ясной погодой. Понемногу начнет теплеть – средняя температура воздуха днем по стране составит от -1 до +4 градусов.

В понедельник, 25 февраля снега и дождя все так же не ожидается. С запада надвигается очередное потепление – в западных и центральных областях днем от +4 до +6 градусов, на севере от -1 до +6, в восточных областях от -1 до +1, и на юге от +2 до +6 градусов.

Во вторник, 26 февраля на большей части Украины пройдут дожди (на востоке страны снег с дождем). Сухо, но при этом пасмурно будет только в некоторых западных областях. Осадки не принесут с собой похолодания – на западе страны днем от +3 до +6 градусов, в центре от +1 до +4, на севере от 0 до +4 градусов, в восточных областях от 0 до +3, и на юге от +2 до +5 градусов.

В среду, 27 февраля мокрый снег с дождем выпадет в центральных и северных регионах. Мороза в предпоследний день зимы не ожидается – средняя температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов, при этом теплее всего будет на западе – до +6 градусов, а холоднее всего в Сумской и Харьковской области, всего лишь от 0 до +2 градусов.

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