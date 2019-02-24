Политика MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине

2019-02-24 14:00 603

Певица MARUV в своем комментарии оконфузилась с населением России и рассказал о своих гастролях в РФ.

Певица MARUV, которая представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, оконфузилась во время финала нацотбора, а позже громкое заявление о войне в Украине после своего выступления.

Так, в частности, на вопрос ведущего Сергея Притулы о том, как ее патриотизм сосуществует с гастролями в России, певица ответила, что конкурс Евровидение появился после Второй мировой войны якобы для того, чтобы объединить страны.

В свою очередь Притула спросил, кого именно MARUV удалось объединить своей песней.

"У меня много зрителей из Украины, из России, из Турции. Все они приезжают на разные концерты. У них есть свои чаты, они общаются, есть свои фаны – "марувианцы", которые между собой общаются. И не важно с какой ты страны… Многие люди, живущие в России, отлично относятся к тем, кто живет в Украине. Они слушают украинскую музыку, восхищаются ней. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку – по президенту. Не может быть 4 миллиона, или 4 миллиарда, по-моему (проживает в России – ред.), жителей России, которые все откровенно плохие и хотят воевать", - заявила певица.

"Вы знаете, 4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта", - саркастически ответил ведущий.

Позже певица рассказа журналистам об своих гастролях в России и ответила действительно считает, что икусство может быть вне ситуации, что сейчас происходит в Украине.