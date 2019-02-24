Политика MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине

2019-02-24 14:00 603

 

Певица MARUV в своем комментарии оконфузилась с населением России и рассказал о своих гастролях в РФ.

Певица MARUV, которая представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, оконфузилась во время финала нацотбора, а позже громкое заявление о войне в Украине после своего выступления.

Так, в частности, на вопрос ведущего Сергея Притулы о том, как ее патриотизм сосуществует с гастролями в России, певица ответила, что конкурс Евровидение появился после Второй мировой войны якобы для того, чтобы объединить страны.

В свою очередь Притула спросил, кого именно MARUV удалось объединить своей песней.

"У меня много зрителей из Украины, из России, из Турции. Все они приезжают на разные концерты. У них есть свои чаты, они общаются, есть свои фаны – "марувианцы", которые между собой общаются. И не важно с какой ты страны… Многие люди, живущие в России, отлично относятся к тем, кто живет в Украине. Они слушают украинскую музыку, восхищаются ней. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку – по президенту. Не может быть 4 миллиона, или 4 миллиарда, по-моему (проживает в России – ред.), жителей России, которые все откровенно плохие и хотят воевать", - заявила певица.

"Вы знаете, 4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта", - саркастически ответил ведущий.

Позже певица рассказа журналистам об своих гастролях в России и ответила действительно считает, что икусство может быть вне ситуации, что сейчас происходит в Украине.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кого в Украине обяжут декларировать доходы

2019-02-24 11:30 417

Facebook ужесточает правила размещения политической рекламы - что изменится

2019-02-22 18:28 654

КАРТА Штормовое предупреждение: В Украину идет похолодание до -18°C и сильные снегопады

2019-02-22 09:11 798

Кабмин Гройсмана спешит перед выборами взять в кредит еще 630 миллионов долларов

2019-02-22 08:32 690

Еще новости в разделе "Политика"

MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине

2019-02-24 14:00 603

Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым

2019-02-24 13:00 339

Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма

2019-02-24 12:30 312

Появилось расписание магнитных бурь на март-2019

2019-02-24 12:00 639
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине 2019-02-24 14:00 603
Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым 2019-02-24 13:00 339
Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма 2019-02-24 12:30 312
Появилось расписание магнитных бурь на март-2019 2019-02-24 12:00 639

Лента

15:00 Букмекеры оценили шансы Динамо в матчах с Челси
14:30 В НАТО обвинили РФ в уничтожении мирового порядка
14:00 MARUV сделала громкое заявление о войне в Украине
13:30 Ученые выяснили влияние алкоголя на ДНК человека
13:00 Джамала в прямом эфире эмоционально объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым
12:30 Лавров "отчитал" США из-за санкций за аннексию Крыма
12:00 Появилось расписание магнитных бурь на март-2019
11:30 Кого в Украине обяжут декларировать доходы
11:00 Украинцам посчастливится отдыхать в апреле пять дней подряд
10:30 Мадуро разорвал дипотношения с Колумбией