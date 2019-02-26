Политика Блок Порошенко шантажирует Авакова - требуют извиниться за обвинения в подкупе

2019-02-26 11:42 162

Фракция Порошенко в Верховной Раде заявила, что будет бойкотировать голосования, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока глава МВД Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями президентской политсилы.

"Политика и деятельность министра внутренних дел Арсена Авакова уже необъективна по отношению к избирательному процессу, он сам стал участником избирательного процесса. Он опускается до уровня популистов, которые еще не раскрыли преступление, а уже называют фамилии. Пока полиция не даст разъяснения по поводу своих заявлений, наша фракция не будет поддерживать законопроекты, кроме тех, что касаются безопасности Украины" - заявил народный депутат от БПП Олег Барна.

Подобные заявления сделали и другие члены БПП. Как пояснил в эфире телеканала "Прямой" глава фракции БПП Артур Герасимов, соответствующее решение было принято на заседании политической силы, которое прошло накануне.

Вместе с тем во фракции "Народный фронт" связывают намерение БПП бойкотировать голосования в парламенте с нежеланием голосовать за проект закона, инициированный министром внутренних дел, об усилении ответственности за нарушения на выборах.

"Причина столь резкого заявления понятна – завтра (26 февраля, - ред.) на голосование выносится законопроект министра МВД Арсена Авакова №8270 – об ужесточении ответственности за нарушения на выборах, в частности за подкуп избирателей", - написал народный депутат из "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, днем ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко фигурирует в уголовных делах о подкупе избирателей, и подчеркнул, что эти дела открыты на основании обращений кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко и других.

Сам Березенко счел, что Аваков сделал заявление на эмоциях и попросил извиниться. "Если заявление (Авакова, - ред.) было эмоциональным, то я призываю его извиниться. Если это было сделано сознательно, тогда у меня есть большие сомнения по поводу незаангажированности руководителя крупнейшего силового министерства, в его прямой поддержке одной кандидатки на пост президента", - отметил он в эфире телеканала "112 Украина.