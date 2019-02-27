Политика В ЕП заговорили о необходимости предоставления автономии крымским татарам

2019-02-27 17:00 171

 

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает необходимым предоставить автономию крымским татарам уже сейчас, не дожидаясь деоккупации Крыма.

"Нам намного больше нужно делать для крымских татар. Я поддерживаю необходимость предоставить автономию крымским татарам уже сейчас, несмотря на то, что их родина оккупирована", - сказала она в ходе международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" в среду в Киеве.

Р.Хармс отметила, что реализация такого положения могла бы стать "мощным оружием" в борьбе с президентом России Владимиром Путиным за судьбу крымско-татарского народа.

Кроме того, евродепутат подчеркнула, что политика России направлена не только против Украины, но и всей Европы.

"Милитаризация Крыма и Черноморского региона показала, что стратегия Путина направлена не только против Украины, но и против ЕС, НАТО и Запада в целом. А после эскалации в Азовском море я бы рекомендовала НАТО усилить свое присутствие в регионе" - добавила она.

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