Мир Долгий сон по выходным не компенсирует недосып – ученые

2019-03-02 11:30 258

Ученые давно установили, что нехватка сна повышает риск для здоровья, может привести к ожирению и диабету 2-го типа

Исследователи Колорадского университета в Боулдере в ходе эксперимента установили, что долгий сон в выходные дни не компенсирует нехватку сна за остальные дни недели, сообщает Би-би-си.

Ученые отобрали 36 добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет. У всех было хорошее здоровье. Волонтеры провели две недели в стенах лаборатории, где ученые наблюдали, сколько именно еды они потребляют, как долго спят и насколько часто видят дневной свет.

В эксперименте участвовали две группы - одной не давали спать более пяти часов в течение всего эксперимента, а второй позволялось досыпать в выходные.

В ходе эксперимента участники обеих групп стали чаще есть по ночам, набрали вес, и у них было отмечено ухудшение процессов метаболизма.

"Мы не обнаружили никаких положительных изменений в метаболизме тех, кому разрешалось спать по выходным", - сказал глава исследовательской группы Крис Депнер.

Ученые давно установили, что нехватка сна повышает риск для здоровья, может привести к ожирению и диабету 2-го типа, так как у людей, лишенных достаточного сна, повышается тяга к перекусам по ночам, снижается чувствительность к инсулину или же способность организма регулировать уровень сахара в крови.

Чтобы доказать правильность выводов, исследователи повторили эксперимент, но увеличили количество групп и человек в них: первым не разрешалось спать больше пяти часов в сутки в течение девяти дней; вторым не разрешалось спать больше пяти часов в сутки лишь в рабочие дни, но они могли спать сколько угодно в выходные, после чего их сон вновь ограничивался лишь пятью часами; третьим (контрольной группе) разрешалось спать по девять часов все девять дней.

Члены первых двух групп подтвердили результаты первого эксперимента. Более того, по некоторым параметрам здоровье членов группы, которым разрешалось спать в выходные сколько угодно, пострадало больше, чем у других.