Украина В СБУ подтвердили вывод российской наемницы на сторону Украины

2019-03-04 19:00 408

Служба безопасности Украины подтвердила вывод на подконтрольную Украине территорию наемника российских НВФ на Донбассе Светланы Дрюк с позывным "Ветерок". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию Украины наемника российских НВФ на Донбассе Светланы Дубина, "начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР "с позывным "Ветерок", - говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получено ценного свидетеля российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Также СБУ получила дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НВФ, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ, добавили в спецслужбе.

"Фактически вся операция происходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки", - рассказали в СБУ.