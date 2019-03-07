Политика В РФ принят закон, запрещающий критику власти в Соцсетях и интернет-сайтах

2019-03-07 15:46 189

Власти РФ принялись активно бороться с остатками вольномыслия в Соцсетях и СМИ. Любое проявление недовольства, публикация критических новостей или нелестные по отношению к власти посты в Соцсетях отныне считаются фейками. Причем, на них законодательно введен прямой запрет.

Так, парламент РФ принял в окончательном чтении законы о запрете распространять фейковые новости и проявлять неуважение к власти в интернете.

Новый закон запрещает распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

При обнаружении информации такого содержания, Генпрокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием применить меры по ограничению доступа к ресурсу. Роскомнадзор сообщает редакции издания о необходимости удалить информацию, фиксируя дату и время.

Редакция обязана сразу удалить указанную информацию, в противногм случае оператор связи обязан технически ограничить доступ к изданию.