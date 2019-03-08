Экономика Сколько Украине в 2019-м придется выплатить по долгам - названа точная сумма

2019-03-08 15:45 165

В связи с крупными размещениями облигаций внутреннего займа Минфин увеличил прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания госдолга в 2019 году до 445,67 млрд грн.

Это на 17,3 млрд грн больше, чем на начало февраля и на 54,1 млрд грн больше, чем на начало года.

Прогнозируемые выплаты по внутреннему госдолгу теперь составляют 293,14 млрд грн (из них 76,23 млрд грн – на обслуживание), что на 15,79 млрд грн и 52,89 млрд грн превышает оценки месячной и двухмесячной давности.

Минфин прогнозирует выплату 128,81 млрд грн в первом квартале (прогноз на начало года – 120,42 млрд грн), во втором квартале – 153,45 млрд грн (125,86 млрд грн), в третьем – 106,37 млрд грн (93,89 млрд грн), в четвертом – 57,04 млрд грн (51,41 млрд грн).

По состоянию на начало марта выплаты по внешнему госдолгу в первом квартале 2019 года оцениваются в 32,52 млрд грн, во втором – 50,9 млрд грн, в третьем – 58,73 млрд грн и в четвертом – 10,38 млрд грн.

Прогноз выплат по госдолгу в 2020 году остался практически неизменным: 299,32 млрд грн против 299,88 млрд грн на начало года.





