Политика Порошенко: Киев не связан ограничениями по ракетам

2019-03-10 00:05 258

 

Украина не намерена повторять ошибки Будапештского меморандума, отметил глава государства.

Украина лишилась ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совете регионального развития в Черкасской области, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 9 марта.

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности – пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", – заявил Порошенко.

Он отметил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага.

"Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону – надежнее", – подчеркнул президент.

Порошенко напомнил, что Россия приостановила договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него, "то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше".

Напомним, в феврале Украина представила ракетные комплексы на выставке в ОАЭ. Демонстрировались модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет Нептун и высокоточной системы залпового огня Ольха.

 

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