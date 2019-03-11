Политика Путин придумал новый план против Украины: что ждет Киев после выборов

2019-03-11 20:00 513

 

После президентских выборов в Украине возможна российская агрессия, так как это инструмент экономического воздействия, военного шантажа.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Он также пояснил, как должен будет действовать будущий президент Украины, чтобы противостоять РФ.

"Конечно, если новый президент будет заниматься реформами, укрепляя, прежде всего, экономическую независимость Украины, то он будет представлять опасность для России. В этом случае могут быть военные действия. Подобная ситуация была в Грузии в 2009 году", - заявил Боровой.

Также по словам политика, нынешняя ситуация устраивает Путина.

"Повторюсь, нынешняя ситуация устраивает Путина - это полный контроль, все на виду, в том числе армия и спецслужбы. А если новый президент действительно начнет экономические и политические реформы, то это может вызвать негативную реакцию Путина. Для Кремля опасность будет в том, что граждане Украины станут благополучными. Подобное мы видели в странах Балтии, когда ослабление влияния Кремля произошло не потому, что у Литвы, Эстонии и Латвии появилась сильная армия, а потому, что в этих странах появилась сильная экономика", - объяснил российский оппозиционный политик Константин Боровой.

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