Украина Ветреный блэкаут: В Украине без света остаются 537 населенных пунктов в 15 областях

2019-03-12 09:13 261

В Украине по состоянию на данное время, из-за ухудшения погодных условий остаются обесточенными более полутысячи городков, пгт и сел.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате осложнения погодных условий (шквальный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях.

В частности: Киевская – 168 н.п., Хмельницкая – 102 н.п., Винницкая – 58 н.п., Черкасская – 56 н.п., Житомирская – 56 н.п., Полтавская – 28 н.п., Сумская – 20 н.п., Тернопольская – 11 н.п., Донецкая – 10 н.п., Кировоградская – 7 н.п., Черновицкая – 5 н.п., Львовская – 4 н.п., Луганская – 4 н.п., Днепропетровская – 4 н.п., Черниговская – 4 н.п.

Напомним, вчера, 11 марта, на страну обрушились шквальные ветра. Аномально сильные порывы стали причиной целого ряда опасных инцидентов в стране. Так, в Южноукраинске Николаевской области сильный ветер снес вышку мобильной связи, а в Луцке сильный ветер повалил строительный кран.