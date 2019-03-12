Политика Трамп за год потратит более 600 млн долларов на снижение влияния Путина

2019-03-12 09:40 219

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год попросил Конгресс выделить на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии для противостоянии "злонамеренному влиянию" России 661 млн долларов. Об этом говорится в документе, распространенном на сайте Госдепа США.

В то же время, на сайте Белого дома на эти же цели прописана сумма 500 млн долларов. И конкретизировано, что средства предлагается направить на:

Укрепление общей безопасности.

Защиту территориальной целостности союзников США.

Поддержку усилий стран-партнеров по переходу от российской военной техники.

Устранение слабых сторон в макроэкономической среде, в частности, снижение зависимости партнеров США от российских энергоресурсов и торговли.

На сайте Белого дома подчеркивается, что Трамп заявляет о необходимости сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.

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