Трамп за год потратит более 600 млн долларов на снижение влияния Путина

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год попросил Конгресс выделить на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии для противостоянии "злонамеренному влиянию" России 661 млн долларов. Об этом говорится в документе, распространенном на сайте Госдепа США.
В то же время, на сайте Белого дома на эти же цели прописана сумма 500 млн долларов. И конкретизировано, что средства предлагается направить на:
Укрепление общей безопасности.
Защиту территориальной целостности союзников США.
Поддержку усилий стран-партнеров по переходу от российской военной техники.
Устранение слабых сторон в макроэкономической среде, в частности, снижение зависимости партнеров США от российских энергоресурсов и торговли.
На сайте Белого дома подчеркивается, что Трамп заявляет о необходимости сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.