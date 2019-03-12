Политика Коррупция в оборонке: Генпрокурор Луценко обвинил журналистов "Наші гроші" и НАБУ

2019-03-12 13:44 261

Программа Наші гроші затягивала публикацию расследования схем в оборонном комплексе из-за того, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Генпрокуратура не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства.

"Обвинения в затягивании дела я категорически отбрасываю... Почему господин Бигус медлил с публикацией расследования с прошлого года? Ему надо было взломать коды диска", - заявил глва ГПУ, передают Українськi Новини.

Луценко также считает, что Национальное антикоррупционное бюро сознательно затягивало расследование дела о коррупции в оборонной сфере.

"Военная прокуратура и служба безопасности никого не крышуют. Пойманные злоумышленники, которые вместе с Рогозой занимались мошенничеством, даже если они были сотрудниками СБУ, с 2018 года находятся на скамье подсудимых", - добавил Луценко.

В то же время, пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что в Генпрокуратуре расследуется только одно производство, в рамках которого закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления.

"Соответственно, было два направления расследования. Первый - мошенничество. Этот эпизод в суде с 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования - Рогозой", - говорит Лысенко.

По его словам, второй эпизод касается неуплаты налогов: "объявлено ​​подозрение, взимаемая немалая сумма недоимки в госбюджет". "Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", - утверждает пресс-секретарь ведомства.

Что касается коррупционной составляющей, то Лысенко отмечает, что хищение или коррупционные действия должностных лиц Укроборонпрома - исключительно подследственность НАБУ. "Сейчас продолжается служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", - резюмирует он.