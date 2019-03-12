Политика Коррупция в оборонке: Генпрокурор Луценко обвинил журналистов "Наші гроші" и НАБУ

2019-03-12 13:44 261

Программа Наші гроші затягивала публикацию расследования схем в оборонном комплексе из-за того, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела. 

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Генпрокуратура не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства.

"Обвинения в затягивании дела я категорически отбрасываю... Почему господин Бигус медлил с публикацией расследования с прошлого года? Ему надо было взломать коды диска", - заявил глва ГПУ, передают Українськi Новини.

Луценко также считает, что Национальное антикоррупционное бюро сознательно затягивало расследование дела о коррупции в оборонной сфере.

"Военная прокуратура и служба безопасности никого не крышуют. Пойманные злоумышленники, которые вместе с Рогозой занимались мошенничеством, даже если они были сотрудниками СБУ, с 2018 года находятся на скамье подсудимых", - добавил Луценко.

В то же время, пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что в Генпрокуратуре расследуется только одно производство, в рамках которого закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления.

"Соответственно, было два направления расследования. Первый - мошенничество. Этот эпизод в суде с 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования - Рогозой", - говорит Лысенко.

По его словам, второй эпизод касается неуплаты налогов: "объявлено ​​подозрение, взимаемая немалая сумма недоимки в госбюджет". "Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", - утверждает пресс-секретарь ведомства.

Что касается коррупционной составляющей, то Лысенко отмечает, что хищение или коррупционные действия должностных лиц Укроборонпрома - исключительно подследственность НАБУ. "Сейчас продолжается служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", - резюмирует он.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке

2019-03-12 15:14 195

Вор будет сидеть - Порошенко пояснил, как уничтожить коррупцию в оборонке

2019-03-11 12:43 489

Скандал вокруг Минобороны: Луценко рассказал, к кому ведут следы

2019-03-10 14:00 1401

Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард

2019-03-07 17:00 816

Еще новости в разделе "Политика"

В Европе призвали Раду отложить языковой закон

2019-03-12 16:30 21

СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке

2019-03-12 15:14 195

ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ

2019-03-12 14:45 249

Стартовала массовая проверка облгазов по фактам завышения платежек

2019-03-12 14:13 213
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Европе призвали Раду отложить языковой закон 2019-03-12 16:30 21
СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке 2019-03-12 15:14 195
ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ 2019-03-12 14:45 249
Стартовала массовая проверка облгазов по фактам завышения платежек 2019-03-12 14:13 213

Лента

17:30 По двум депутатским запросам ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА открыты три уголовные производства против Супрун
16:30 В Европе призвали Раду отложить языковой закон
15:46 Сколько Украине в 2019-м придется выплатить по долгам - названа точная сумма
15:14 СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке
14:45 ООН выяснила, как в Крыму наказывают украинцев за отказ служить в армии РФ
14:13 Стартовала массовая проверка облгазов по фактам завышения платежек
13:44 Коррупция в оборонке: Генпрокурор Луценко обвинил журналистов "Наші гроші" и НАБУ
13:12 Великий пост 2019: календарь по дням и неделям, основные правила, запреты, меню
12:43 Во Львове ввели сбор для туристов - платить придется до 1200 грн за каждые сутки
12:16 Сегодня в Украине начали выдавать субсидии деньгами - где и как получить