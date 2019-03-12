Политика В Европе призвали Раду отложить языковой закон

2019-03-12 20:30 225

Еврокомиссар указала на необходимость перенести принятие закона на поствыборный период.

Парламент Украины не должен рассмотреть языковый закон во время предвыборной кампании, считает комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - отмечает Миятович.

Комиссар отметила, что различные языковые группы должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - призвала Миятович.

Отметим, сегодня Верховная Рада начала рассматривать поправки к языковому закону. Пока нардепы рассмотрели около 40 поправок из двух тысяч.

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября 2018 года.

Позже комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности убрал из законопроекта о государственном языке норму об уголовной ответственности.