Политика Медик рассказал, кому не стоит соблюдать пост

2019-03-13 21:30 195

 

Великий пост - самый строгий из всех христианских постов. Он длится 48 дней и предусматривает отказ от употребления целого ряда продуктов. Однако людям с инфекционными и хроническими болезнями не стоит соблюдать пост, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

"Есть определенные ограничения, особенно, если мы говорим о людях с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, людей после изнурительных болезней, которые находятся на реабилитации. Также пост противопоказан людям с инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез, гепатит, СПИД, острыми респираторными инфекциями", - отметил Стойка.

По его словам, таким людям важно все же придерживаться полноценного и разнообразного питания, в частности, им нужны животные белки - именно то, что ограничивает пост.

Кроме того, есть люди с определенными заболеваниями, но которым можно соблюдать пост, например, с поджелудочно-кишечными расстройствами. Таким людям следует консультироваться с врачом по этому вопросу.

Также, по словам медика, соблюдение поста может негативно повлиять и на людей, в рацион которых обычно входит много мяса.

"Если люди ели много мяса, а потом резко выключают его, то это может плохо повлиять на состояние человека. Желательно постепенно себя приучать к этому", - отметил Стойка.

Некоторым людям очень трудно изменить свои пищевые привычки, поэтому медик рекомендует постепенно заменять животные белки на растительные.

Если человек здоров, то ограничения во время поста, по словам Стойки, для нее нормальные. Они побуждают более разнообразно питаться растительной пищей, употреблять больше бобов, которые содержат незаменимые аминокислоты.

По словам медика, в диетическом плане пост побуждает к ревизии своего питания и изменению своих пищевых привычек.

"Пост положительно влияет, но надо обратить внимание на советы о здоровом питании и на способы приготовления пищи. Он учит питаться как грамотные вегетарианцы - полезно и более разнообразно", - добавил Стойка.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня начинается Великий пост – время самых строгих ограничений

2019-03-11 10:41 459

Медики рассказали, чем чреват длительный сон на выходных

2019-03-10 10:30 1011

Столкновения в Черкассах: пострадали 15 копов

2019-03-10 10:00 1401

Вперше в Україні! Сенсаційна постановка, яка не має аналогів на театральній мапі столиці!

2019-03-09 12:30 1086

Еще новости в разделе "Политика"

Сытник: Причастных к коррупции в оборонном комплексе сотрудников НАБУ отсранят от службы

2019-03-13 22:00 171

Медик рассказал, кому не стоит соблюдать пост

2019-03-13 21:30 195

В США вынесен второй приговор Манафорту

2019-03-13 20:30 240

Украина запретила полеты Boeing 737 Max

2019-03-13 19:00 285
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сытник: Причастных к коррупции в оборонном комплексе сотрудников НАБУ отсранят от службы 2019-03-13 22:00 171
Медик рассказал, кому не стоит соблюдать пост 2019-03-13 21:30 195
В США вынесен второй приговор Манафорту 2019-03-13 20:30 240
Украина запретила полеты Boeing 737 Max 2019-03-13 19:00 285

Лента

22:50 Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав
22:00 Сытник: Причастных к коррупции в оборонном комплексе сотрудников НАБУ отсранят от службы
21:30 Медик рассказал, кому не стоит соблюдать пост
21:00 Отбор на Евро-2020: обнародован календарь матчей сборной Украины
20:30 В США вынесен второй приговор Манафорту
20:00 В ОБСЄ зафиксировали более 4 тыс. нарушений режима прекращения огня с начала перемирия
19:30 После затяжного падения доллар резко подорожал: чего ждать дальше
19:00 Украина запретила полеты Boeing 737 Max
18:30 Россия разрешила украинскому консулу посетить военнопленных моряков
18:00 Диетологи назвали главную причину, из-за которой человеку сложно похудеть