Україна і США ведуть підготовку контракта на постачання ракетних систем Patriot

2025-10-21 08:24

Україна і США ведуть підготовку контракта на постачання 25 ракетних систем Patriot. Про це напередодні сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.

"В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала", – розповів Зеленський.

Він нагадав, що існують певні черги з країн, які уклали контракти на постачання комплексів Patriot є черги з країн, які уклали відповідні контракти.

"Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення", – пояснив президент.

Він додав, що у кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи Patriot, і також є системи, які належать США.

"Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти – щоб ми їх отримали", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна сподівається, що фінансуватимуть купівлю Patriot передусім за рахунок заморожених російських активів, а також двосторонніх безпекових угод.

"На наші системи, на ту кількість, про яку я вам сказав, потрібні відповідні гроші. Для нас зрозуміло, що джерело цих грошей номер один – це гроші від використання заморожених російських активів. Тобто фінансова основа для цієї угоди опрацьована. Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично", – вважає Зеленський.

Він додав, що 25 систем Patriot – це запит від Повітряних Сил ЗСУ.