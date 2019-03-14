Украина ЧП в школе Днепра: на занятия не пришли более 500 школьников, многие жалуются на боль

2019-03-14 15:46 303

В одной из школ Днепра сегодня ЧП. Как сообщает полиция области в Facebook, 14 марта, на занятия не вышли 512 учеников.

Более того, почти сотня из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников были срочно госпитализированы.

"На обучение в школу в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь", - сообщили правоохранители.

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников. Информация по данному факту внесена в журнал единого учета.