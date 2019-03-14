Политика По делу Гандзюк допросили около 400 свидетелей

2019-03-14 20:30 270

Генпрокурор и СБУ отчитались в Раде о ходе расследования убийства херсонской активистки.

По деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк проведено более 50 обысков и допрошено 375 свидетелей. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук во время заседания ВСК в Верховной Раде в четверг, 14 марта.

"С момента, когда дело поступило в Службу безопасности Украины, допрошено 375 свидетелей. Проведено более 50 обысков, отобрано порядка 100 временных доступов к вещам и документам, проведено 10 следственных экспериментов, 45 судебных экспертиз только этого уголовного производства", - сообщил Остафийчук.

По его словам, сейчас идет досудебное расследование обстоятельств убийства. "Мы дальше работаем в этом направлении и по другим обстоятельствам этого преступления, которые имеют экономическую подоплеку на территории Херсонской области", - отметил представитель СБУ.

Перед этим генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что дело Гандзюк могут переквалифицировать. Он напомнил, что сейчас дело квалифицируется по статье 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. "От выводов экспертизы будет зависеть правильность этой квалификации", - отметил Луценко.

По его словам, судебно-медицинская экспертиза по убийству будет на днях завершена. "Если экспертиза подтвердит, что связь между химическими ожогами и наступлением смерти есть, то это 115-я. Если иначе, то допускаю, что будет изменена квалификация", - отметил генпрокурор.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Четвертого ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.