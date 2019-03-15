Мир Стало известно, что вызывает постоянный стресс, хроническую усталость и накопление токсинов

2019-03-15 15:14 159

При этом важно во всем знать меру, поскольку переизбыток данного витамина может ускорить мутации на клеточном уровне и стать причиной онкологических болезней.

Ученые из Райсовского университета в Хьюстоне (США) назвали главные последствия нехватки витамина B12 в организме, сообщает PLoS Genetics.

Исследователи использовали червей-нематод для изучения того, как диета влияет на работу организма животных.

В ходе эксперимента было неожиданно обнаружено, что пища с высоким содержанием витамина В12 резко повышала стойкость червей к стрессовым факторам и патогенам. При этом недостаток витамина, напротив, ослаблял иммунитет и приводил к накоплению токсичных продуктов распада некоторых аминокислот.

Нехватка В12 ведет также к развитию хронической усталости, малокровия и шизофрении, а переизбыток может ускорить мутации в ДНК.