Политика Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ

2019-03-16 14:30 180

В субботу, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Полтавской ОГА Валерия Головко. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятиях в Полтавской области.

"Обратился к Кабинету министров с предложением прислать мне представление на увольнение председателя Полтавской ОГА Валерия Головко", - отметил Порошенко в Twitter.

По словам президента, причиной увольнения стало то, что у НАБУ возникли серьезные претензии к Головко. Поэтому для объективного расследования будет лучше, если он не будет занимать высокой государственной должности.

"Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследования вызывали общественное доверие. Правительство сделало соответствующее представление, и я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Пока исполнять обязанности главы ОГА будет Роман Толстый", - заявил Президент.