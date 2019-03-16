Политика Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ

2019-03-16 14:30 180

 

В субботу, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Полтавской ОГА Валерия Головко. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятиях в Полтавской области.

"Обратился к Кабинету министров с предложением прислать мне представление на увольнение председателя Полтавской ОГА Валерия Головко", - отметил Порошенко в Twitter.

По словам президента, причиной увольнения стало то, что у НАБУ возникли серьезные претензии к Головко. Поэтому для объективного расследования будет лучше, если он не будет занимать высокой государственной должности.

"Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследования вызывали общественное доверие. Правительство сделало соответствующее представление, и я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Пока исполнять обязанности главы ОГА будет Роман Толстый", - заявил Президент.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Аваков с помощью радикалов хочет повлиять в ход выборов, – эксперт

2019-03-13 13:58 768

фото Как Порошенко убегал по лужам с предвыборного митинга в Житомире

2019-03-12 10:14 1668

Порошенко назвал второго врага Украины

2019-03-11 16:30 1485

Вор будет сидеть - Порошенко пояснил, как уничтожить коррупцию в оборонке

2019-03-11 12:43 579

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ

2019-03-16 14:30 180

Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен

2019-03-16 13:30 750

Канада присоединилась к санкциям против РФ за захват украинских моряков

2019-03-16 12:30 543

Климкин о наблюдателях из России: Вопрос решен

2019-03-16 11:30 720
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ 2019-03-16 14:30 180
Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен 2019-03-16 13:30 750
Канада присоединилась к санкциям против РФ за захват украинских моряков 2019-03-16 12:30 543
Климкин о наблюдателях из России: Вопрос решен 2019-03-16 11:30 720

Лента

14:30 Порошенко уволил главу Полтавской ОГА из-за претензий НАБУ
14:00 В России пообещали ответить на новые санкции ЕС
13:30 Украинцам пообещали поднять минималку до пяти тысяч гривен
13:00 В Украине стартует весенний призыв: кого заберут в армию
12:30 Канада присоединилась к санкциям против РФ за захват украинских моряков
12:00 Власти объяснили, кто из украинцев останется без пенсии
11:30 Климкин о наблюдателях из России: Вопрос решен
11:00 В США рассказали, что мешает поставлять американский газ Украине
10:30 Супрун рассказала о вреде недосыпания
10:00 Стало известно о тарифах после перевода населения на украинский газ