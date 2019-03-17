Украина Тепла не ждите: синоптики резко изменили свой прогноз

2019-03-17 15:00 528

Погода в Украине 17 марта будут опасной из-за порывистого ветра, скорость которого будет достигать 15-20 м/с, синоптики объявляют желтый уровень опасности, — информирует Гидрометцентр.

Осадки в это воскресенье возможны на востоке, в Закарпатской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Ночью на востоке синоптики прогнозируют мокрый снег, днем ​​- дождь. Остальные из указанных регионов — в течение суток ожидаются дожди.

К сожалению, надеяться на обещанное тепло 17 марта не стоит, ведь синоптики изменили свой прогноз и сегодня в большинстве областей Украины температура воздуха не будет превышать +10 градусов. Холоднее всего будет в это воскресенье на Харьковщине и Сумщине — днем +​​5-7 тепла, самая высокая температура ожидается на Закарпатье — до +17.

Погода в Украине 17 марта вновь будет ветреной — скорость северо-западного ветра будет достигать 7-12 м/с, местами возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Далее — детальная информация о том, какой будет погода в Украине 17 марта:

На западе Украины это воскресенье будет тепло и сухо. Ночью +2-4 тепла, днем ​​+ 10-12. На Закарпатье днем ​​до + 15-17 выше нуля, дожди. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В Карпатах 17 марта -1-3 ночью, -1 + 1 днем, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. В связи с осадками, метелями и последующей оттепелью в горной местности ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

На территории северных областей в это воскресенье облачно и без осадков. Ночная температура воздуха составит + 2-4 тепла, дневная + 8-10. На Сумщине днем ​​только + 5-7 тепла.

На востоке 17 марта пройдут дожди, ночью — мокрый снег. В ночные часы столбики термометров поднимутся до + 1-3 тепла, днем ​​+6-8.

В центральных областях Украины дождь сегодня возможен только в Днепропетровской области. Остальные области региона — переменная облачность и без осадков. + 2-4 ночью, + 6-8 днем.

На юге Украины сегодняшний день будет ясным и без осадков. Исключение — Запорожская область, где синоптики прогнозируют небольшой дождь. +2-4 ночью, + 10-12 днем. Одесская область — до +15 тепла.

Сухо и ясно будет 17 марта и на территории Крымского полуострова, где ночью воздух прогреется до + 1-3 тепла, днем ​​8-10 выше нуля.

Погода в Киеве 17 марта будет облачной, но осадки, к счастью, столицу обойдут стороной. + 1-3 ночью, + 8-10 днем.