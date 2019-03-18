Политика Волкер не допускает возврата Крыма военным путем

2019-03-18 18:30 48

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не допустил возможности возвращения Крыма военным путем. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

По его словам, "не может быть возврата Крыма силой". Такое развитие событий Волкер оценил, как "военную катастрофу".

Вместе с тем он высказал мнение, что "надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время".

Ранее Могерини заявила, что Евросоюз никогда не признает аннексию Крыма. Европейский Союз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини в декларации к пятилетию аннексии полуострова.

А Кремль анонсировал визит Путина в Крым. Пресс-служба главы российского государства отмечает, что Путин примет участие в торжествах по случаю пятилетия "воссоединения Крыма с Россией". Кроме этого президент РФ введет в эксплуатацию Балаклавскую ТЭС, Таврическую ТЭС и подстанцию "Порт" в Тамани.