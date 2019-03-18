Политика Волкер не допускает возврата Крыма военным путем

2019-03-18 18:30 48

 

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не допустил возможности возвращения Крыма военным путем. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

По его словам, "не может быть возврата Крыма силой". Такое развитие событий Волкер оценил, как "военную катастрофу".

Вместе с тем он высказал мнение, что "надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время".

Ранее Могерини заявила, что Евросоюз никогда не признает аннексию Крыма. Европейский Союз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини в декларации к пятилетию аннексии полуострова.

А Кремль анонсировал визит Путина в Крым. Пресс-служба главы российского государства отмечает, что Путин примет участие в торжествах по случаю пятилетия "воссоединения Крыма с Россией". Кроме этого президент РФ введет в эксплуатацию Балаклавскую ТЭС, Таврическую ТЭС и подстанцию "Порт" в Тамани.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина предлагает внести вопрос Крыма в минские соглашения

2019-03-17 12:30 768

В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет

2019-03-16 15:00 990

Супрун рассказала о вреде недосыпания

2019-03-16 10:30 1122

Гриценко и его команда. «Честные» и непроходные

2019-03-15 17:55 1086

Еще новости в разделе "Политика"

Европа потеряла 100 млрд евро от санкций - МИД РФ

2019-03-18 19:00 42

Волкер не допускает возврата Крыма военным путем

2019-03-18 18:30 48

В Украине ужесточат порядок выдачи удостоверений водителям: что изменится

2019-03-18 18:00 144

У Порошенко уверяют, что Рада успеет принять языковой закон до выборов

2019-03-18 13:16 279
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Европа потеряла 100 млрд евро от санкций - МИД РФ 2019-03-18 19:00 42
Волкер не допускает возврата Крыма военным путем 2019-03-18 18:30 48
В Украине ужесточат порядок выдачи удостоверений водителям: что изменится 2019-03-18 18:00 144
У Порошенко уверяют, что Рада успеет принять языковой закон до выборов 2019-03-18 13:16 279

Лента

19:00 Европа потеряла 100 млрд евро от санкций - МИД РФ
18:30 Волкер не допускает возврата Крыма военным путем
18:00 В Украине ужесточат порядок выдачи удостоверений водителям: что изменится
17:30 В Минобразовании Украины придумали, как решить вопрос с низкой посещаемостью школ
17:00 Порошенко приказал в десять раз усилить охрану АЭС
16:30 В Украине установят предельные цены на самые популярные лекарства
15:46 Раскрыта главная криминальная тайна - установлена личность Джека Потрошителя
15:14 С начала года более 30 тысяч украинцев заразились корью, - Минздрав
14:45 Отопительный сезон: Газовые хранилища Украины заполнены менее чем на 29%
14:13 В США начали проверку безопасности всех узлов и систем Boeing 737 MAX