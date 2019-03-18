Мир Над Камчаткой взорвался огромный метеорит

2019-03-18 20:30 297

 

Эксперты NASA зафиксировали взрыв гигантского метеорита, который произошел в декабре над территорией Камчатки. Об этом сообщает BBC.

Примерно в полдень по местному времени 18 декабря астероид пролетел сквозь атмосферу со скоростью 32 км/с по крутой траектории в семь градусов. Космическая скала размером в несколько метров взорвалась на 25,6 км над поверхностью Земли с энергией удара 173 килотонн.

Взрыв был вторым по величине в своем роде за последние 30 лет и крупнейшим со времен падения челябинского метеорита в 2013 году. Однако до сих пор он оставался в значительной степени незамеченным, потому что он произошел над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка.

"Это было на 40% меньше энергии, чем при взрыве в Челябинске, но это было у моря Беринга, поэтому он не имел такого же эффекта и не появлялся в новостях", - заявили в NASA.

Сообщается, что взрыв космической скалы освободил в 10 раз больше энергии, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.

Напомним, жителей Венесуэлы напугало "падение метеорита".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео В небе над Кубой взорвался и упал метеорит

2019-02-03 13:30 1290

фото + видео В Киеве на Майдане зажгли огромный крест из смартфонов

2018-07-29 12:30 3357

фото В США у Boeing-737 взорвался двигатель, через разбитое окно высосало пассажира

2018-04-18 15:16 5354

Под Херсоном из арбузов и дынь выложили огромный герб Украины

2017-08-27 13:00 5429

Еще новости в разделе "Мир"

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы

2019-03-18 21:00 522

Над Камчаткой взорвался огромный метеорит

2019-03-18 20:30 297

Раскрыта главная криминальная тайна - установлена личность Джека Потрошителя

2019-03-18 15:46 423

В США начали проверку безопасности всех узлов и систем Boeing 737 MAX

2019-03-18 14:13 336
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы 2019-03-18 21:00 522
Над Камчаткой взорвался огромный метеорит 2019-03-18 20:30 297
Раскрыта главная криминальная тайна - установлена личность Джека Потрошителя 2019-03-18 15:46 423
В США начали проверку безопасности всех узлов и систем Boeing 737 MAX 2019-03-18 14:13 336

Лента

22:00 В Украине ужесточат порядок выдачи удостоверений водителям: что изменится
21:30 Кабмин близок к продлению контракта с Коболевым
21:00 Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы
20:30 Над Камчаткой взорвался огромный метеорит
20:00 23 и 24 марта в Национальной оперетте покажут эпохальную рок-оперу «Белая ворона»
19:30 Стали известны наиболее популярные имена новорожденных киевлян в 2019 году
19:00 Европа потеряла 100 млрд евро от санкций - МИД РФ
18:30 Волкер не допускает возврата Крыма военным путем
18:00 Канада начинает новый этап военной миссии в Украине - до 2022 года
17:30 В Минобразовании Украины придумали, как решить вопрос с низкой посещаемостью школ