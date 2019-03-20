Украина Апрель в Украине начнется с отключения от электроэнергии более 1300 предприятий

2019-03-20 17:00 207

Укринтерэнерго с 1 апреля отключит электроэнергию 1339 предприятиям, которые не нашли нового поставщика. В частности, такое уведомление получила компания ДТЭК Киевские Электросети, сообщается на сайте КГГА.

Аналогичные письма получили операторы системы распределения по всей Украине. По информации на сайте Укринтерэнерго, его клиентами являются более 1300 организаций в Украине. Среди них – водоканалы, теплоцентрали, государственные предприятия и госшахты.

Только в Киеве без электроснабжения окажутся 64 организации. Среди них два предприятия Укроборонпрома (завод Маяк и ГП Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов), Центр государственного земельного кадастра, киностудия имени А. Довженко, несколько предприятий КП Киевпастранс, ДОМ-СЕРВИС 19 (дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе).

В КГГА напомнили, что согласно закону, поставщик "последней надежды", которым является Укринтерэнерго, не имел права отказать в заключении договора и был обязан предоставлять услуги по поставке электроэнергии, но не более чем 90 дней, то есть с 1 января до 1 апреля. Далее ПОН должен инициировать прекращение электроснабжения потребителю, если за 3 месяца клиент не выбрал себе поставщика электроэнергии и не заключил с ним договор на рыночных условиях. Об этом говорится в части 9 ст. 64 ЗУ О рынке электроэнергии, вступившем в силу с 1 января.

Согласно новым правилам, предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны были до 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях.

Компании, которые не нашли поставщика на новом рынке, с 1 января стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого выполняет Укринтерэнерго.

Отметим, с 1 апреля 3,3 млн жителей Донбасса останутся без водоснабжения из-за миллиардного долга компании Вода Донбасса, которая базируется на неподконтрольной территории.