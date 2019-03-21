Политика Бюллетени для выборов обошлись в 165 млн, их общая длинна - почти 25 тысяч км

2019-03-22 21:36 201

На печать бюллетеней для президентских выборов из госбюджета потратили 165 млн 587 тыс. гривен.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, на "Полиграфкомбинате" печатается 30 млн 441 тыс. бюллетеней, которые рассчитаны на первый тур президентских выборов. Каждый такой бюллетень стоит по 4,26 грн.

Бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю украинских выборов - 20/80 см. Для изготовления почти 30-ти с половиной миллионов бюллетеней было заказано 434 тонны бумаги отечественного производства.

В ЦИК подсчитали, если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая. А плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей.

По данным комбината, уже успели напечатать более 90% заказа, а полностью завершить печать удастся до 24 марта. Напечатанные бюллетени уже удалось доставить в 10 областей, а на сегодня запланирована доставка еще в 4 области. Все бюллетени упаковывают вручную. В каждой упаковке находится по 500 экземпляров. Одна упаковка весит почти 7 кг. Чтобы развести по областям все бюллетени для президентских выборов, необходимо 50 грузовиков.

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