Украина фото + видео Пожар и взрывы в Кропивницком: повреждено 15 машин, есть пострадавшие

2019-03-28 09:13 297

В Кропивницком масштабное ЧП. Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар с последующими взрывами на автостоянке по улице Киевская.

"По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочных оборудованием).

Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием рядом расположенных 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО на площади 200 м2." – сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Мэр города Андрей Райкович в Facebook уточнил, что пострадали двое сотрудников ГосЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщила спикер ГосЧС в Кировоградской области Оксана Мачак, всего на пожаре пострадали четыре человека. Все они находятся в областной больнице.

Ббольше всех пострадал водитель автоцистерны, которая загорелась первой. На данный момент он находится с ожогами в реанимации. Также пострадали двое спасателей - они, а также инженер заправки находятся в ожоговом отделении, их состояние оценивается, как  средней степени тяжести.

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 К тушению пожара привлекались 85 человек личного состава и 19 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий.

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фото + видео Пожар и взрывы в Кропивницком: повреждено 15 машин, есть пострадавшие 2019-03-28 09:13 297

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