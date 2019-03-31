Политика Результаты экзитполов: Во второй тур выборов президента вышли Зеленксий и Порошенко

2019-03-31 20:02 342

Обнародованы первые предварительные данные экзитполов на сегодняшних выборах президента Украины. Так, во второй тур президентских выборов в Украине выходят действующий гарант и комик.

Владимир Зеленский с 30,7%

Петр Порошенко с 18,6%

Юлия Тимошенко с- 13,9%

Юрий Бойко - 10,3%

Анатолий Гриценко - 7,3%

Игорь Смешко - 6,6%

Олег Ляшко - 4,3%

Александр Вилкул - 3,3%

Руслан Кошулинский - 2,0%

Александр Шевченко - 0,5%.

Всеукраинский экзит-пол организован телеканалами "112 Украина" и NewsOne. Согласно результатов опроса, за Зеленского большего всего избирателей проголосовало на востоке (42,4%) и юге (38,8%) Украины. Наименьшую поддержку ему оказали в западных областях (21,9%). Действующий президент наибольшей популярностью, согласно опубликованных данных, пользуется в Киеве (29%) и на западе Украины (26,5%).

Первые данные национального экзитпола:

Владимир Зеленский - 30,4%

Петр Порошенко - 17,8%

Юлия Тимошенко - 14,2%

Юрий Бойко - 9,8%

Анатолий Гриценко - 7,1%

Игорь Смешко - 6,4%

Олег Ляшко - 4,8%

Александр Вилкул - 4%

Руслан Кошулинский - 1,8%

Поскольку никто из кандидатов не сумел набрать более 50 процентов голосов, 21 апреля должен состояться второй тур выборов. В нем примут два кандидата, занявшие первое и второе место й первом туре.