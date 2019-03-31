Результаты экзитполов: Во второй тур выборов президента вышли Зеленксий и Порошенко

Обнародованы первые предварительные данные экзитполов на сегодняшних выборах президента Украины. Так, во второй тур президентских выборов в Украине выходят действующий гарант и комик.
Владимир Зеленский с 30,7%
Петр Порошенко с 18,6%
Юлия Тимошенко с- 13,9%
Юрий Бойко - 10,3%
Анатолий Гриценко - 7,3%
Игорь Смешко - 6,6%
Олег Ляшко - 4,3%
Александр Вилкул - 3,3%
Руслан Кошулинский - 2,0%
Александр Шевченко - 0,5%.
Всеукраинский экзит-пол организован телеканалами "112 Украина" и NewsOne. Согласно результатов опроса, за Зеленского большего всего избирателей проголосовало на востоке (42,4%) и юге (38,8%) Украины. Наименьшую поддержку ему оказали в западных областях (21,9%). Действующий президент наибольшей популярностью, согласно опубликованных данных, пользуется в Киеве (29%) и на западе Украины (26,5%).
Первые данные национального экзитпола:
Владимир Зеленский - 30,4%
Петр Порошенко - 17,8%
Юлия Тимошенко - 14,2%
Юрий Бойко - 9,8%
Анатолий Гриценко - 7,1%
Игорь Смешко - 6,4%
Олег Ляшко - 4,8%
Александр Вилкул - 4%
Руслан Кошулинский - 1,8%
Поскольку никто из кандидатов не сумел набрать более 50 процентов голосов, 21 апреля должен состояться второй тур выборов. В нем примут два кандидата, занявшие первое и второе место й первом туре.