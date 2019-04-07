Мир Мэй: Brexit может не состояться

2019-04-07 15:00 300

 

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit может не состояться, если парламенту и правительству не удастся согласовать соответствующий договор. Об этом идет речь в официальном заявлении главы правительства страны.

"С тех пор, как я стала премьер-министром, моим приоритетом было обеспечение Brexit, и сегодня он остается таковым. Я хочу, чтобы Великобритания вышла из ЕС упорядоченным способом как можно скорее, а это означает, что нужно уйти таким образом, чтобы это не нарушало жизни людей", - говорится в заявлении.

Мэй отметила, что согласованный ею с ЕС договор о Brexit трижды отклонялся парламентом, и нет никаких признаков того, что он может быть принят в ближайшем будущем. "Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит уход Великобритании без сделки, у нас теперь есть серьезный выбор: покинуть Европейский союз с соглашением или вообще не уходить", - заявила она.

Премьер-министр настаивает, что Brexit необходимо обеспечить, а для этого надо согласовать договор. По ее словам, если депутаты-консерваторы и депутаты от DUP не смогут обеспечить большинство, то у нее не будет другого выбора, кроме как обратиться к Палате общин.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше риск того, что Великобритания вообще никогда не уйдет", - заявила Мэй, сообщив, что на следующей неделе снова планирует ехать в Брюссель, чтобы договориться о дополнении к статье 50.

"Я намерена достичь соглашения с моими коллегами-лидерами ЕС, что будет означать, что если мы сможем договориться о сделке здесь дома, мы сможем покинуть ЕС уже через шесть недель", - отметила премьер-министр Великобритании.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза больше не предоставит коротких отсрочек по Brexit, если сделка не будет одобрена парламентом Великобритании к 12 апреля

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