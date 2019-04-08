Мир Как снизить высокое давление - что обязательно нужно есть гипертоникам

2019-04-08 10:14 228

Медики назвали продукты, которые помогут снизить высокое кровяное давление. По словам специалистов, будет полезно ограничить потребление соли и обогатить рацион содержащими калий продуктами. Этот элемент помогает организму эффективнее выводить жидкость и тем самым способствует снижению давления.

Больше всего калия содержится в сладком картофеле, бананах, томатном соусе, апельсиновом соке и тунце, пишет Express.

При этом слишком много калия может быть вредным, предупреждают врачи. Они не советуют увеличивать употребление калия людям с болезнями почек.

Напомним, ранее ученые признали, что сегодня в мире быстро растет число людей с гипертонией.

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