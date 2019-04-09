Политика ОНЛАЙН План работы Рады: Сегодня депутаты рассматривают законопроект о языке

2019-04-09 10:41 123

Сегодня парламент продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о государственном языке. Об этом указано в плане работы Верховной Рады на вторник.

Напомним, Рада в октябре 2018 года после сложных дискуссий поддержала за основу один из языковых законопроектов. Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть.

При доработке к документу было подано более двух тысяч поправок. Доработанный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года. Документ предусматривает украинизацию всех публичных сфер в государстве.

Депутаты начали рассматривать проект закона 28 февраля, однако к поправкам перешли только на следующей пленарной неделе, то есть с 12 марта. За одну пленарную неделю народные депутаты успели пройти 490 поправок из более чем 2 тыс., на прошлой пленарной неделе остановились на 1220-й поправке.