Украина фото Лобовое ДТП трамваев на пересечении путей в Киеве - пострадали пассажиры

2019-04-09 11:43 264

В Киеве произошло лобовое столкновение двух трамваев. В результате аварии пострадали три человека.

Как передает "Информатор", ДТП случилось на улице Гната Хоткевича. Лоб в лоб столкнулись трамваи №22 и №28.

Одинарный трамвай №22 двигался в сторону станции метро "Черниговская", а №28 - в обратном направлении. На пересечении путей, возле ТРК "Проспект", 28-й номер начал совершать поворот налево в сторону проспекта Юрия Гагарина. Прямо на стыке путей и произошло лобовое столкновение.

Известно о троих пострадавших пассажирах - у двоих ушиб грудной клетки, еще одна женщина травмировала ногу. Их госпитализировали медики. Водители не пострадали. Точную причину аварии выяснит следственно-оперативная группа.